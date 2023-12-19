Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor)

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa personel alımına ilişkin soruya karşılık, "982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır." ifadesini kullandı.