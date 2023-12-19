Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor)

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama ardından başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor. Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor) - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklaması ardından başvuru tarihleri, şartları ve branş-kontenjan dağılımı gündeme geldi.

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Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor) - 2

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa personel alımına ilişkin soruya karşılık, "982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor) - 3

Yumaklı, personel alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor) - 4

Alımların 2024 yılının ilk aylarında gerçekleşmesi beklenirken konuya ilişkin ayrıntıların Bakanlık'ın resmi internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

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