Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor)
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama ardından başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımı merak ediliyor. Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklaması ardından başvuru tarihleri, şartları ve branş-kontenjan dağılımı gündeme geldi.