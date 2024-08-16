Tarım işçilerinin fındık mesaisi

REKOLTE 20 BİN TON CİVARI

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Kandıra'da fındık rekoltesinin 20 bin ton civarında olduğunu belirtti.



Bu yıl fındık rekoltesinde, dolu ve kuraklık gibi nedenlerle yüzde 20 civarında düşüş beklediklerini aktaran Çetin, "İşçi maliyetleri ve işçi bulma problemi, bölgemizde büyük sorun haline geldi. Bu engeli aşmak için Büyükşehir Belediyemizden file talebinde bulunduk. Fındık altına file seriminin işçi maliyetini düşüreceğini biliyoruz. Önümüzdeki sene üreticilerimizin fındık altına file sererek işçilik maliyetlerinden kurtulacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.