Tarım işçilerinin fındık mesaisi
Kocaeli'nin Kandıra ve Gölcük ilçelerinde tarım işçilerinin fındık, mesaisi başladı. İşçiler, budama, gübreleme, ilaçlama ve ot biçme işlemlerinin ardından olgunlaşan fındığı hasat ediyor.
Kandıra ilçesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık, toplanmaya başladı.
Bu yıl günlük yevmiyenin 1300 lira olduğu fındık toplama işinde bazı üreticiler hasadı kendi imkanlarıyla yaparken bazıları ise mevsimlik işçileri tercih ediyor.
Zahmetli olan fındık hasadı için özellikle doğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, sezon boyunca fındık toplayacak.