Tarım işçilerinin servisi devrildi, 18 kişi yaralandı
10.12.2025 09:54
AA
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.
Kaza Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
Irmakbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 FP 3243 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçtan çıkarılan 18 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.