Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecel.