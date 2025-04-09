Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte gözler kura takvimine ve sürecine çevrildi. Peki, TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecel.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

TİGEM KURA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TİGEM kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

TİGEM KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları, TİGEM'in resmi web sitesi https://tigem.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KURA ÇEKİMİ SONRASI SÜREÇ

Kura sonucunda asil listede yer alan adaylar, sözlü mülakat ve uygulama sınavına tabi tutulacak.​ Mülakat yerleri ve tarihleri, yine TİGEM'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

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