Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işçi alımı kura takvimi: TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte gözler kura takvimine ve sürecine çevrildi. Peki, TİGEM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecel.