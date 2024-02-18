Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni indirimli ürünler listesi (17- 23 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 17 Şubat tarihinde başlayıp 24 Şubat'a kadar devam edecek kampanyalarla atıştırmalık, kuruyemiş, çay ve temizlik malzemeleri gibi birçok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla alıcılarına ulaştırılacak.