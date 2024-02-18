Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni indirimli ürünler listesi (17- 23 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin şubat ayına özel indirimleri devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında yer alan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında bazı ürünlerini avantajlı fiyatlarla satışa sunacak. İşte 17- 23 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 17 Şubat tarihinde başlayıp 24 Şubat'a kadar devam edecek kampanyalarla atıştırmalık, kuruyemiş, çay ve temizlik malzemeleri gibi birçok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla alıcılarına ulaştırılacak.