Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16 Temmuz itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu.Tarım Kredi Koopertif Market Instagram sayfasından yapılan duyuruda; "Kooperatif Market’te 13-26 Temmuz tarihleri arasında Aldıkça Aldıran ürünler var!" denildi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri her ay indirimli ürünlerini kamuoyuyla paylaşıyor. 13 - 26 Temmuz tarihleri arasında sıvı yağ, şampuan, süzme çiçek balı gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel indirimli ürünler kataloğu;