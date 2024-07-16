Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16 Temmuz itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu.Tarım Kredi Koopertif Market Instagram sayfasından yapılan duyuruda; "Kooperatif Market’te 13-26 Temmuz tarihleri arasında Aldıkça Aldıran ürünler var!" denildi.

Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri her ay indirimli ürünlerini kamuoyuyla paylaşıyor.  13 - 26 Temmuz tarihleri arasında sıvı yağ, şampuan, süzme çiçek balı gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel indirimli ürünler kataloğu;

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Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 2
Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 3
Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 4
Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 5
Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 6
Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 7
Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri) - 8
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