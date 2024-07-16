Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler: (13-26 Temmuz tarihli Tarım Kredi Market indirimleri)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri her ay indirimli ürünlerini kamuoyuyla paylaşıyor. 13 - 26 Temmuz tarihleri arasında sıvı yağ, şampuan, süzme çiçek balı gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel indirimli ürünler kataloğu;