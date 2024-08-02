Tarım ve bereketin sembolü olarak biliniyor! Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı ayağa kaldırılacak
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak.
Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak da adlandırılan antik kent, üç tarafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu vadilerle çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı doğal bir kale görünümüyle dikkati çekiyor.