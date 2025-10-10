Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alıyor! Personel alımı başvurusu ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

Kamuya personel alımları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dört ayrı branşta sözleşmeli personel teminine yönelik başvurular alınacak. Süreç Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek. Alımlar 2024 KPSS B Grubu puan türlerine göre yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı başvuru tarihleri duyuruldu...

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alıyor! Personel alımı başvurusu ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı ilanına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuruda bulunabilecek. Adayların ilgili puan türünden en az 50 alması talep ediliyor. İlgililer için süreç 13 Ekim'de başlıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alıyor! Personel alımı başvurusu ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 200 personel için başvurular 10 - 24 Ekim tarihleri arasında Kariyer Kapısı
(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak alınacak.

Başvuru sonuçları www.tarimorman.gov.tr ve/veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden ilan edilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan üstünlüğüne göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alıyor! Personel alımı başvurusu ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

Alıma dair branş dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alıyor! Personel alımı başvurusu ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir.
Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanamazlar. Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir.

- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

- Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ sitesinden inceleyebilirler.

- Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il, ilçe ve kuruluş düzeyinde gösterilmekte olup ilçe düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde; il düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilenler ise kurumun ihtiyaçlarına göre o il ve il dâhilindeki ilçelere; kuruluş müdürlükleri düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar kuruluş müdürlüklerine atanabileceklerdir.

- Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı GüvenlikSoruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

- Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

