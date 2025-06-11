Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 8 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyulan kadrolara özel ilan yayımlanacak. Eksik kadrolar ÖSYM’ye bildirilecek ve kılavuz hazırlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı kılavuzu yayınlanmasının ardından başvurular başlayacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler? İşte, alıma ilişkin yapılan açıklama…