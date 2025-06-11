Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri, Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündem oldu. Bakanlık bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ilana odaklanırken personel alımı ilanında özel ve genel başvuru şartları, tarihler ile diğer detaylar yer alacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, şartları açıklandı mı? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularında son durum…
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 8 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyulan kadrolara özel ilan yayımlanacak. Eksik kadrolar ÖSYM’ye bildirilecek ve kılavuz hazırlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı kılavuzu yayınlanmasının ardından başvurular başlayacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler? İşte, alıma ilişkin yapılan açıklama…