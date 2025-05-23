Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı kadro dağılımı belli olmuştu. Başvuru yapmaya hazırlanan lise (ortaöğretim) ön lisans ve lisans mezunu adaylar, başvuru takvimine odaklandı. Adaylar özellikle sınav şartı olup olmayacağını mercek altına aldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda yazılı ve sözlü sınav (mülakat) uygulanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra adaylar için başvuru süreci başlayacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum…