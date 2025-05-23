Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İlanda özel ve genel başvuru şartları, alım yapılacak kadroların branş dağılımı, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi bilgiler yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin son gelişmeler…

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı kadro dağılımı belli olmuştu. Başvuru yapmaya hazırlanan lise (ortaöğretim) ön lisans ve lisans mezunu adaylar, başvuru takvimine odaklandı. Adaylar özellikle sınav şartı olup olmayacağını mercek altına aldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda yazılı ve sözlü sınav (mülakat) uygulanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra adaylar için başvuru süreci başlayacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum…

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Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Bakan İbrahim Yumaklı Nisan ayında yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda personel alımının yapılacağını aktarmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ÖSYM’ye bildirecek ve kılavuz hazırlanacak.

Kılavuzda başvuru özel, genel şartları, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi bilgiler yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 3

PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

2022 yılında yapılan alımlarda başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile başlamıştı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı talep edilmişti.İlgili puan türünden en az 50 puan almış adaylar başvuru yapabildi.

Genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarında adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanmaktadır.


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