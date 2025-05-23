Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İlanda özel ve genel başvuru şartları, alım yapılacak kadroların branş dağılımı, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi bilgiler yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin son gelişmeler…
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı kadro dağılımı belli olmuştu. Başvuru yapmaya hazırlanan lise (ortaöğretim) ön lisans ve lisans mezunu adaylar, başvuru takvimine odaklandı. Adaylar özellikle sınav şartı olup olmayacağını mercek altına aldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda yazılı ve sözlü sınav (mülakat) uygulanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra adaylar için başvuru süreci başlayacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum…