Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Katıldığı "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programında konuşan Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 8 bin 500 yeni personel alımı yapacaklarını açıkladı ve tarih verdi. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Yeşil Vatan'ı korumada daha etkili olabilmek için bakanlık bünyesine 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni alım yapacaklarını açıkladı. 2025 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine katılacak olan 8 bin 500 personel alımına ilişkin kılavuz bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman?

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Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 2

8 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katılan Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için müjdeyi duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 3

8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Yumaklı'nın 8 bin 500 personel alımına ilişkin müjdeyi duyurmasının ardından birçok kişi ise başvuruların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı.

Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 4

BAKAN YUMAKLI'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Türkiye'nin su atma kapasitesinin 27 uçak ve 105 helikopter ile yaklaşık 450 tona ulaştığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız."

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