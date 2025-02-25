Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı yapacak: 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Bakan Yumaklı tarih verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Katıldığı "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programında konuşan Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 8 bin 500 yeni personel alımı yapacaklarını açıkladı ve tarih verdi. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Yeşil Vatan'ı korumada daha etkili olabilmek için bakanlık bünyesine 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni alım yapacaklarını açıkladı. 2025 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine katılacak olan 8 bin 500 personel alımına ilişkin kılavuz bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman?