Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8500 personel alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte gözler personel alımı için başvuru tarihlerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları ardından başvuru yapacak olan binlerce kişi Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı için branş dağılımını merak ediyor. Bakanlık yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı gibi pekçok branşta alım gerçekleştirecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kapsamlı bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 8 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.