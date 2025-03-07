Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025 içinde gerçekleşecek 8500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıkladı. Bakanlık yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapacak. Buna göre bakanlığın istihdam edeceği personelin kadro ve branş dağılımı şu şekilde:



3.105 yangın işçisi

3.477 destek personeli

150 mühendis