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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8500 personel alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte gözler personel alımı için başvuru tarihlerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları ardından başvuru yapacak olan binlerce kişi Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı için branş dağılımını merak ediyor. Bakanlık yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı gibi pekçok branşta alım gerçekleştirecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kapsamlı bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 8 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak? - 2

Yapılacak alımla birlikte, tarım, orman, su işleri ve veterinerlik gibi kritik alanlarda personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak? - 3

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025 içinde gerçekleşecek 8500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıkladı. Bakanlık yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapacak. Buna göre bakanlığın istihdam edeceği personelin kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

3.105 yangın işçisi
3.477 destek personeli
150 mühendis

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak? - 4

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Başvuruların önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtilirken, alım sürecine ilişkin detaylı bilgi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve duyuru platformlarından paylaşılacak. Bakanlık, başvuruların adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirileceğini vurgularken, başvuru şartları ve kontenjan dağılımı ile ilgili ayrıntıların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

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