Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımında son durum: Personel alımı ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları ardından başvuru yapacak olan binlerce kişi Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kapsamlı bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 8 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.