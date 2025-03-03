Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımında son durum: Personel alımları hangi branşlarda yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı hangi branşlarda yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kapsamlı bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 8 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.