Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili ayrıntılar bell oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yayımlanan "1500 Tarım İşçisi Kura Çekimi Hakkında" başlıklı duyuruda kura saati ve yeri açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura saati duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.