Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili ayrıntılar bell oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yayımlanan "1500 Tarım İşçisi Kura Çekimi Hakkında" başlıklı duyuruda kura saati ve yeri açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura saati duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "​27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığımız Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda 1500 Tarım İşçisi alımı kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi Bakanlığımız meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacaktır." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurasıyla ilgili duyuru: İşçi alımı canlı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

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