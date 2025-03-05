Tarım ve Orman Bakanlığı işçi, personel ve mühendis alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadroların branş dağılımı belli olurken gözler başvuru takvimine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise sınav, eğitim durumu, yaş ve diğer şartlara odaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden alınacak. Adaylar kuruma bizzat belge teslim etmeyecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, personel alımına ilişkin detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklama çevrildi. Bakan İbrahim Yumaklı geçtiğimiz günlerde 8.500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıklamıştı. En fazla alım destek personeli kadrosuna yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yaparken büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, veteriner hekim ve diğer birçok mühendis kadrosuna alım yapmıştı. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise şartlara odaklandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları 2025 neler? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…