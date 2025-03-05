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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi, personel ve mühendis alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadroların branş dağılımı belli olurken gözler başvuru takvimine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise sınav, eğitim durumu, yaş ve diğer şartlara odaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden alınacak. Adaylar kuruma bizzat belge teslim etmeyecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, personel alımına ilişkin detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi, personel ve mühendis alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklama çevrildi. Bakan İbrahim Yumaklı geçtiğimiz günlerde 8.500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıklamıştı. En fazla alım destek personeli kadrosuna yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yaparken büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, veteriner hekim ve diğer birçok mühendis kadrosuna alım yapmıştı. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise şartlara odaklandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları 2025 neler? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi, personel ve mühendis alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler? - 2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında istihdam etmek üzere toplam 8.500 personel alımı yapacak.  Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi, personel ve mühendis alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler? - 3

Başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığından başvuru şartları ve tarihler belli olmadı. Daha önceki yıllarda yapılan alımlar dikkate alındığında her alım yapılacak branş için adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor.

2022 yılında yapılan alımlarda başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile başlamıştı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı talep edilmişti.İlgili puan türünden en az 50 puan almış adaylar başvuru yapabildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi, personel ve mühendis alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler? - 4

Başvuruların ÖSYM üzerinden alınması durumunda adaylar T.C. kimlik numaras ve şifreleriyle birlikte sisteme girerek açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Adayların başvuru şartlarını sağlaması durumunda değerlendirme işlemleri yapılacak. Genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarında adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanmaktadır.

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