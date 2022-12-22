Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) personel alımı başvuruları ne zaman? (1613 personel alınacak)

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımına ilişkin tarih bilgisi merak ediliyor. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları sonrasında, personel alımı başvuruları için tarih belli oldu.



Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 1613 personel alımı 2023 yılında yapılacak. Başvuruların Ocak ayı itibariyle başlaması bekleniyor.