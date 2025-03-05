Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025: İşçi, destek personeli ve mühendis alımı başvuruları ne zaman?

Başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığından başvuru şartları ve tarihler belli olmadı. Daha önceki yıllarda yapılan alımlar dikkate alındığında her alım yapılacak branş için adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor.

2022 yılında yapılan alımlarda başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile başlamıştı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı talep edilmişti.İlgili puan türünden en az 50 puan almış adaylar başvuru yapabildi.