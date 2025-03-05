Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025: İşçi, destek personeli ve mühendis alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Kontenjan ve branş dağılımı belli olurken gözler başvuru şartları ve tarihlerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekirken müracaatlar internet üzerinden alınacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte, personel alımı sürecine ilişkin son gelişmeler…
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklama çevrildi. Bakan İbrahim Yumaklı geçtiğimiz günlerde 8.500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıklamıştı. En fazla alım destek personeli kadrosuna yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yaparken büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, veteriner hekim ve diğer birçok mühendis kadrosuna alım yapmıştı. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise şartlara odaklandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları 2025 neler? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…