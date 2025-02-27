Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler? 8 bin 500 personel alımı için kadro dağılımı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı, bakanlık bünyesinde istihdam etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 8 bin 500 kişilik personel alımı yapılacağını ilan edilmesiyle birlikte gözler başvuru tarihlerine ve kılavuza çevrildi. Bakan Yumaklı tarafından verilen personel alımı müjdesinin ardından kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartları merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?