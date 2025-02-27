Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler? 8 bin 500 personel alımı için kadro dağılımı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı, bakanlık bünyesinde istihdam etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler? 8 bin 500 personel alımı için kadro dağılımı belli oldu - 1

2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 8 bin 500 kişilik personel alımı yapılacağını ilan edilmesiyle birlikte gözler başvuru tarihlerine ve kılavuza çevrildi. Bakan Yumaklı tarafından verilen personel alımı müjdesinin ardından kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartları merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler? 8 bin 500 personel alımı için kadro dağılımı belli oldu - 2

PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katılan Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için müjdeyi duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler? 8 bin 500 personel alımı için kadro dağılımı belli oldu - 3

8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Yumaklı'nın 8 bin 500 personel alımına ilişkin müjdeyi duyurmasının ardından birçok kişi ise başvuruların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı.

Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

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