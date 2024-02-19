Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı (KPSS 2024/4 sonuç ekranı)
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" duyurusuyla sonuçların açıklandığını duyurdu.
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları kısa bir süre önce sona ermişti. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçları 19 Şubat tarihinde ilan edildi.