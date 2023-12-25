TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı personele ilişkin ayrıntılar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları belli oldu.