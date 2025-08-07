Tarlada 12 liradan alıcı buluyor: Aroması ve tadı güzel
Samsun'da Bafra Ovası'nda yetiştirilen ve lezzetiyle öne çıkan Süheyla kavununda hasat devam ediyor.
Kızılırmak Nehri'nin beslediği Bafra Ovası'nda yetişen Süheyla kavunu, tarlada kilogramı 12 liradan alıcısını buluyor.
Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, nisanda ilk ekimlerin yapıldığını, temmuzda hasada başladıklarını belirterek, "Bafra Ovası'nda üç çeşit kavun yetiştiriciliği yapılıyor. 9 bin dekar alanda sarı kavun, Ankara kavunu ve Süheyla kavunu yetiştiriliyor. Süheyla kavununun kesimi devam ediyor. Aroması ve tadı güzel olan Süheyla kavunu ovada tutuldu." dedi.