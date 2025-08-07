Tarlada 12 liradan alıcı buluyor: Aroması ve tadı güzel

Fiyatlar ve verim hakkında da bilgi veren Aşçı, şöyle devam etti:



" Kavunlarda en fazla para eden Süheyla kavunu. Diğer kavunlar kilogramı 5 liradan satılırken, Süheyla kavunu kilogramı 12 liradan alıcı buluyor. Süheyla kavununun tonajı arazisine göre değişiyor. İklimi seven, kuraklığı seven bir kavun. Dönüm başına 5 ila 7 ton verebiliyor. Fiyatlar devamlı değişiyor. Bugün 12 lira olan yarın 10 lira ya da 15 lira olabiliyor. Fiyatlar her gün değişebiliyor. Bu ay içerisinde fiyatların biraz daha yükseleceğinin duyumunu aldık, gün geçtikçe fiyatlar da artışa geçti."



