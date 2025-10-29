Tarlada 2 kişi zor taşıdı: İlk kez böylesi görüldü, tam 51 kilo!

Dev bal kabağı ile hatıra fotoğrafı çektiren Bekir Çınar, "Ben bu bal kabağını yoldan geçerken gördüm, şok oldum. Ağabeyimizi uzun süredir tanırım, çok bal kabağı yedik ama böyle büyüğünü hiç görmedik. Kendisine bu bal kabağını yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza, ülkemize böyle bir bal kabağını tanıttığı için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu.