Tarlada 25 manavda 70 lira. Hatay'da hasadı erken başladı

Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İsmail Erdoğan, ektiği 2 dönümlük araziye ektiği marulların olgunlaşmasıyla hasada başladı.



Yağmurların yağmasıyla 15 gün erken hasadı yapılan marul, tarlada 25 TL'ye satılırken manavlarda ise 70 TL'ye satışı yapılıyor. 10 yaşından beri çiftçilik yapmaya devam eden Erdoğan, hasat yaptığı marulları, hem kendi mahallesine hem de komşu mahallelere satıyor.