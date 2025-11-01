Tarlada 25 manavda 70 lira. Hatay'da hasadı erken başladı
Hatay'da geçtiğimiz günlerde yağmurların yağmasıyla marulda hasat 15 gün erken başladı. Bereketli toprakları olan Amik Ovasında yapılan hasatta marul, tarladan 25 TL'ye satılırken manavlarda ise 70 TL'ye satışa sunuluyor.
Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, sonbaharın gelmesine yeni ürünlerde hasat başladı. Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışın etkili olduğu kentte, yağmurların yağmasıyla ürünlerde hasat erken başladı.