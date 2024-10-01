Tarlada 7, markette 40 lira: Yüzlerce dönüm alanda yetişiyor

İlçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle elmaların toplanarak tır ile Kayseri'ye götürülüp oradan iç piyasaya sürüldüğünü belirten Tanışık, “Elma diyarı Doğanşehir diyoruz ama yakında bu da olmayacak. Biz Ziraat Odası olarak çok fazla gücümüz olmadığı için yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.