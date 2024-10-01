Tarlada 7, markette 40 lira: Yüzlerce dönüm alanda yetişiyor
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elma hasadı başladı. Tarlada 7 ile 10 lira arasında değişen elmanın kilosu marketlerde 40 TL'ye kadar çıkarken, üretici soğuk hava deposu olmaması nedeniyle ürünü istedikleri fiyattan satamadıklarını söylüyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmada hasat dönemi başladı. Yüzlerce dönüm alanda yetişen elmalar, tüccarlar vasıtasıyla dalından satın alınarak sebze-meyve haline götürülüyor.