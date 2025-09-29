Tarlada fiyatı: 30 TL ile 40 TL arasında: Kuraklık etkiledi, rekolte kaybı var

Yıllardan beri çiftçilik yapan Ekiz, aracı olmadan sipariş alarak kargo yoluyla topladığı erkenci mandalinaları; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Bursa gibi şehirlere gönderiyor.



"Normal şartlarda bir ağaçtan 300 kilogram ile 350 kilo verim alacakken mevsim değişikliği ve su sıkıntısından dolayı ancak 150 kilo verebiliyor"



Ailesiyle birlikte hasat ettiği erkenci mandalinaları aracı olmadan kargoyla alıcıyla buluşturan çiftçi Gökmen Ekiz, "Narenciye erkenci mandalina bahçesinde hasat başladı ama verimler iştah açıcı değil. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı bahçemizde su sıkıntısından hepsi biraz geride kaldı ve istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl ciddi bir kuraklık vardı. Geçen sezon kışın don oldu ve arkasından da bir su sıkıntımız var, barajımız kurudu ve suyumuz yok.