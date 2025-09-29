Tarlada fiyatı: 30 TL ile 40 TL arasında: Kuraklık etkiledi, rekolte kaybı var
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, arazisinde topladığı erkenci mandalinaları kasalara koyup paketleyerek kargo yoluyla kilogram fiyatı 30 TL ile 40 TL arasında şehir dışına gönderiyor. Kuraklığın etkilediği mandalina ağaçlarında hissedilir seviyede rekolte kaybı yaşandı.
Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Son 65 yılın en kurak yılının yaşanması, tarım ürünlerinde rekolte kaybına neden oldu.