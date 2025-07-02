Tarlada kilosu 1-2 lira: Ürün fazla, hasat devam ediyor
Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor. Aniden bastıran sıcak hava piyasada karpuzda talep fazlalığı oluştururken, tarlada ürünler kilosu 1-2 liradan satılıyor.
Tadı ve aromasıyla ünlü Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Tarlada toplanan karpuz, başta anlaşmalı marketlerin birçok ildeki şubelerine kamyonlarla gönderiliyor. Aniden bastıran sıcaklarla karpuz hasadına hızlı başlanırken, ürün fazla olması nedeniyle tarlada kilosu 1-2 liradan satılıyor.