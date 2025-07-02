Tarlada kilosu 1-2 lira: Ürün fazla, hasat devam ediyor

Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı" dedi.





