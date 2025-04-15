Tarladan sofralara geliyor: Tezgahta tanesi 50 TL

"HER TÜRLÜ TÜKETEBİLİRSİNİZ"

Çocukluk yaşlarından itibaren çiftçilik yapan 67 yaşındaki üretici Bülent Karabin, "Temizlenen enginarı ister zeytinyağlı ister etli, her türlü tüketebilirsiniz. Enginar, karaciğer dostudur. Sabah tarlaya geliyoruz ve ‘Ya Allah, Bismillah' deyip hasada başlıyoruz. Ağustos ayında uyandırırız ve ilk suyunu veririz. Ondan sonra temizliği, çapası gibi işlemler sürer" açıklamalarında bulundu. Bu sezonun bereketli geçtiğine değinen Karabin, yaşıtları çiftçiliği bırakırsa üretimin zor olacağına vurgu yaptı. Genç neslin çiftçiliğe yanaşmadığını anlatan Karabin, gençlerin teşvik edilmesi gerektiğinin ve böylece onların üretime yanaşacağının altını çizdi. Masraflarının çok olduğunu kaydeden Çiftçi Gül Karabin ise, "Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Gece de evde enginarı temizliyoruz. Benim yazım ve kışım burada geçiyor" dedi.