Tarladan sofralara geliyor: Tezgahta tanesi 50 TL
İzmir'in Urla ilçesinde sakız enginarında hasat heyecanı yaşanıyor. Tarlada 20 TL olan enginar tezgahta ise 40-50 TL'den alıcı buluyor.
İzmir'in Urla ilçesinde üretilen; karaciğer dostu olarak da bilinen enginarda, üreticinin yoğun hasat mesaisi sürüyor. Bölgeye özgü yetişen coğrafi işaretli sakız enginarının hasadı aralık ayında başlayıp mayıs ayının sonlarına kadar sürüyor.
Sabah erken saatlerde yemyeşil tarlalardan özenle toplanan ürünlerin bir kısmı yapraklarıyla birlikte tüketilirken, bir kısmı ise yapraklarından arındırılarak ‘çanak enginar' haliyle Türkiye'nin dört bir yanında sofralarda yerini alıyor. Bölgenin gastronomi değeri olan enginarın 1 adedi tarlada 20, tezgahta ise 40-50 TL arasından satılıyor.