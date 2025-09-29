Tarladan sofraya geliyor: Kadınların el emeğiyle toplanmaya başladı
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde her yıl ekilen kuru fasulye, çiftçilerin yanı sıra hasatta çalışan kadınlara da gelir sağlıyor. Kooperatifler ve üretici firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç edilen ürün de kadınların güneş altında süren emeğiyle tarladan sofraya ulaşıyor, ekonomiye de katkı sağlıyor.
Su kaynaklarının bol olduğu Munzur Dağı eteklerindeki Ovacık’ta yüzlerce dönümde yetiştirilen kuru fasulye, hasatta çalışan kadınlara gelir sağlıyor.