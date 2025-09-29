Tarladan sofraya geliyor: Kadınların el emeğiyle toplanmaya başladı

‘SABAHTAN AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYORUZ’

Sabah erken saatlerde başlayıp, akşam geç saatlere kadar fasulye tarlasında çalıştığını belirten Emine Sarıgöl, “Sabah 6 da tarlaya geliyoruz, eldivenlerimizi takıp ve fasulyeleri tek tek topraktan çekiyoruz. Çektiklerimizi yığın haline getiriyoruz. Daha sonra da bu fasulyeler birkaç gün bekletilip patoza vurulacak. Fasulyelerimiz doğal, organik. Güneşin altında hep çalışıyoruz. Bazen belimiz, kolumuz ağrıyor. Ancak bizim başka bir geçim kaynağımız yok. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz ki geçinebilelim. İhtiyaçlarımız var, kimsenin eline bakmadan emeğimizle, alnımızın teriyle çalışıyoruz ve kazanıyoruz” dedi.