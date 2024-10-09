Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı

Türkiye'nin en yüksek şeker oranına sahip pancarların yetiştiği illerden birisi olan Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadına başlandı.

Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı - 1

Tarımın yaygınlaştırıldığı Erzincan'ın bereketli topraklarında çiftçilerin alın teriyle aylar önce ektiği pancarların tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğu başladı.

180 günde yeterli olgunluğa erişen şeker pancarları Erzincan'da bu yıl iklimsel değişiklikler nedeniyle erken gelişti.

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Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı - 2

Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar, analizlerinin yapılmasının ardından çeşitli işlemlerden geçerek toz şeker haline getiriliyor. Tarladan sofraya uzanan şeker pancarları ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı - 3

Tarlasındaki şeker pancarlarını hasat eden Hüseyin Bayram, hasat edilen pancarların sofraya uzanan yolculuğunu anlattı.

Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı - 4

Çiftçi Bayram, “Tarlada hasat edilen pancarları Erzincan Şeker Fabrikasına götürüyoruz. Burada üretimi yapılan pancarlar işlenerek tüm ülkeye şeker olarak dağıtılıyor.” dedi.

Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı - 5

Erzincan'ın Yeşilyurt köyünde 13 yaşından itibaren dede mesleği olarak çiftçilik yaptığını söyleyen Kadir Bozkurt ise “Mart ayında ektik pancarlarımızı şimdi hasat zamanı.

Tarladan sofraya uzanan yolculuk: Mart ayında ekildi hasat şimdi başladı - 6

Buradan fabrikaya götürdüğümüz pancarlar orada şekere dönüşecek. Ardından dönüp sofralara gelecek.” şeklinde konuştu. Bozkurt, Erzincan'da üretilen pancarın şeker bakımından daha kaliteli olduğunu kaydetti.

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