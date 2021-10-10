Türkiye şampiyonu olmasının ailesini gururlandığını belirten Aykoç, "Bu yıl yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası milli takım seçmelerinde 67 kiloda 1'inci oldum. Bu benim ve ailem için çok gurur verici oldu. Manisa ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa şampiyon oldum" dedi.