Tarladan şampiyonluğuna

'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitlerinde de Muaythai Gençler Şampiyonası'na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç, Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda 'yi temsil edecek. Yaz boyunca üzüm hasadı yapan Aykoç "Üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum" diye konuştu.

Haberler - DHA 10.10.2021 - 14:19

Tarladan Türkiye şampiyonluğuna - 1

'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrencisi Cemile Aykoç (17), sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce muaythai sporu ile tanıştı.

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TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Antrenmanlarını eksiksiz sürdüren Aykoç, Haziran ayında Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Şampiyonası'na katılarak 67 kiloda şampiyonu oldu.

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TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA TEMSİL EDECEK

Aykoç, bu yıl Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda 'yi temsil edecek. Dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aykoç, bir yandan da tarlada çalışarak çiftçilik yapan ailesine destek oluyor.

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şampiyonu olmasının ailesini gururlandığını belirten Aykoç, "Bu yıl yapılan Muaythai Şampiyonası milli takım seçmelerinde 67 kiloda 1'inci oldum. Bu benim ve ailem için çok gurur verici oldu. ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa şampiyon oldum" dedi.

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Yaz ayı boyunca bağda üzüm hasadı yapan Aykoç, "Aileme yardımcı olmak için yaz aylarında tarlada çalışıyorum. Şimdi de hafta sonu boş oldukça. Zor ama faydası da oluyor. Çünkü üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum'' diye konuştu.

Tarladan Türkiye şampiyonluğuna - 6
Antrenmanlarını hiç aksatmadığını söyleyen Aykoç, ''Hedefim, Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.
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