Tarlanın ortasında dev obruk oluştu

Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şaşırdığını söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.