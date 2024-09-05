Tarlanın ortasında filmleri aratmayan kovalamaca: İzini kaybettirmek istedi, yakalandı

Bursa’da şüpheli ile polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polisin peşine düştüğü hırsızlık şüphelisi, izini kaybettirmek için bir tarlaya girdi. O anlarda tarlada kovalamaca yaşandı. Polis iki farklı dosyadan aranması bulunduğu öğrenilen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tarlanın ortasında filmleri aratmayan kovalamaca: İzini kaybettirmek istedi, yakalandı - 1

Bursa’da izini kaybettirmek isteyen şüpheli bir tarlaya daldı, film sahnelerini aratmayan sahneler yaşandı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi.

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Tarlanın ortasında filmleri aratmayan kovalamaca: İzini kaybettirmek istedi, yakalandı - 2

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Şüpheli, polisleri görmesiyle birlikte kaçması bir oldu.
Tarlanın ortasında filmleri aratmayan kovalamaca: İzini kaybettirmek istedi, yakalandı - 3

İzini kaybettirmek için tarlaya giren şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahneleri aratmadı.

Tarlanın ortasında filmleri aratmayan kovalamaca: İzini kaybettirmek istedi, yakalandı - 4

Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin isminin H.H. olduğu ve yapılan sorgusunda 2 farklı hırsızlık dosyasından aranması olduğu tespit edildi.
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