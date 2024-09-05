Tarlanın ortasında filmleri aratmayan kovalamaca: İzini kaybettirmek istedi, yakalandı
Bursa’da şüpheli ile polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polisin peşine düştüğü hırsızlık şüphelisi, izini kaybettirmek için bir tarlaya girdi. O anlarda tarlada kovalamaca yaşandı. Polis iki farklı dosyadan aranması bulunduğu öğrenilen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Bursa’da izini kaybettirmek isteyen şüpheli bir tarlaya daldı, film sahnelerini aratmayan sahneler yaşandı.Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi.