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Tarsus Belediyesi hangi partide? Tarsus Belediye başkanı kimdir? Tarsus Belediye başkan adayları

Tarsus Belediyesi hangi partide? Tarsus Belediye Başkanı kimdir? Tarsus Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Tarsus Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Tarsus Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Tarsus yerel seçim sonuçları..

Tarsus Belediyesi hangi partide? Tarsus Belediye başkanı kimdir? Tarsus Belediye başkan adayları - 1

TARSUS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Tarsus Belediyesini 95.098 alınan oy ve %48.36 oy oranı ile CHP adayı Haluk Bozdağan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %48.36
  • MHP %41.53
  • İyi Parti %6.76
  • DP %2.12
  • Saadet Partisi %0.48
  • Vatan Partisi% 0.26
  • Diğer %0.49

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarsus Belediyesi hangi partide? Tarsus Belediye başkanı kimdir? Tarsus Belediye başkan adayları - 2

TARSUS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan Kimdir?


Haluk Bozdoğan, 1 Ağustos 1963 yılında Tarsus'ta dünyaya geldi. Dumlupınar İlkokulu ve Kasım Ekenler Ortaokulu’da okudu. Tarsus Lisesi’den mezun oldu.

1981’de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1983’te üniversite sınavı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 1984’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek eğitimini burada tamamladı ve 27 Haziran 1987’de mezun oldu.

1987-1989 yılları arasında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde göreve başladı. 1989’da Tarsus Çamlıyayla Sağlık Ocağı’da, 1999-2000 arasında Çamalan Sağlık Ocağı’da görev yaptı.

2001-2011 yılları arasında Kütahya Şaphane İlçesi Sağlık Ocağı, Özel Bahşiş Sağlık Ocağı ve Fahrettin Paşa Mahallesi 8 Nolu Sağlık Ocağı, 2 Nolu Demirkapı Sağlık Ocağı ve Emekliler Cemiyeti Sağlık Ocağı doktorluğu görevinde bulunan Bozdoğan, aynı yıllarda Tarsus Askerlik Şubesi, Adliye ve cezaevi hekimliği yaptı.

Bugüne kadar, Kardiyoloji, Netroloji, Dâhiliye, Üroloji, Hipertansiyon, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları 184 seminer sertifikası bulunan Bozdoğan, İnsan Kaynakları ile Halkla İlişkiler Uzmanlığı kurslarını bitirdi ve İş Yeri Hekimliği, Spor Hekimliği, Turizm Hekimliği sertifikalarına sahiptir.

Tabipler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halk Derneği üyesi olan Haluk Bozdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haluk Bozdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak Tarsus Belediye Başkanı seçilmiştir.
Tarsus Belediyesi hangi partide? Tarsus Belediye başkanı kimdir? Tarsus Belediye başkan adayları - 3

TARSUS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • OZAN MEHMET BOZDOĞAN
  • MAHMUT TAT
  • ALİ BOLTAÇ
  • MEHMET YUNUS SEVEN
  • MEHMET BİLAL EROĞLU
  • ALİ ATAY
  • TOLGA ÇAKIR
  • ALİ SARI
  • UĞUR ÖZER
  • ZİYA BATIN ŞENER
  • NEZİHA KARATAŞ
  • SERVET ASLAN
  • YAKUP CAN GÜNGÖR
  • FİKRET ADIGÜZEL
  • RAMAZAN YILDIRIM
  • ENVER VARLI
  • MURAT ÜNSAL
Tarsus Belediyesi hangi partide? Tarsus Belediye başkanı kimdir? Tarsus Belediye başkan adayları - 4

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