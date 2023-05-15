Tartışmalı yapıya "Güçlendirme gerekmiyor" raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, daha önce bu bölge için yaptığı açıklamada, falezler üzerindeki yapıların acil şekilde değerlendirilmesi, yapı envanteri çalışması yapılması, deprem durumlarının belirlenmesi ve riskli olanların derhal boşaltılması gerektiğini söylemişti.

Antalya'da falez üzerinde ciddi yapılaşma söz konusu olduğunu belirten Akdoğan, "Falezlerin bazı bölümlerinde kayma, çatlama mevcut. Buradaki yapıların net durumunu bilmiyoruz. Ancak falezlerin üzerinde sonradan yapılmış ilave, eklenti yapılar var. Bunlar kaçak olarak eklenmiş, muhtemelen imar barışından faydalanmış bölümler." dedi.