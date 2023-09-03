Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga üzerine çevredekiler polise haber verdi. Ekipler, kavga devam ederken, apartmanın girişine hava yatağı açtı. Kavga sırasında, Uğur B. arkadaşı Fatih A.’yı pencereden aşağıya attı. Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi.
Fatih A., arkadaşı Uğur B.’nin evine gitti. Birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.