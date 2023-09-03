Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga üzerine çevredekiler polise haber verdi. Ekipler, kavga devam ederken, apartmanın girişine hava yatağı açtı. Kavga sırasında, Uğur B. arkadaşı Fatih A.’yı pencereden aşağıya attı. Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. yaralandı.

Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı - 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi.

Fatih A., arkadaşı Uğur B.’nin evine gitti. Birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

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Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı - 2

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine emniyet güçleri, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açtı.

Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı - 3

Kavga sırasında Uğur B. arkadaşı Fatih A.’yı pencereden iterek aşağıya attı.

Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. yaralandı.

Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı - 4

Yaralı Fatih A., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartıştığı arkadaşını 3’üncü kattan aşağı attı - 5

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Uğur B., polis tarafından gözaltına alındı.

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