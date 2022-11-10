Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı

Gaziantep'te 85 daireli rezidansta yaşayan bir kişi, yöneticiyle tartışmasının ardından yönetim ofisinin bulunduğu girişe hazırladığı 2 el yapımı patlayıcı attı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, yönetim ofisinde hasar meydana geldi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı gözaltına alındı.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 1

Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı bina yöneticisinin odasına, hazırladığı el yapımı patlayıcıları attı.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 2

Olay, sabah karşı Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. 85 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde gece elektrik kesildi.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 3

Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 4

Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 5

Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 6

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluştu. Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.’yi gözaltına aldı.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 7

Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı attı - 8

ZANLI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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