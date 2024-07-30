Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, iddiaya göre arkadaşları İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile birlikte içki içmek için buluştu. Daha sonra İsmail K., tartıştığı Şevval Zeliha Kartal'a çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla ateş etti.