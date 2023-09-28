Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü
İstanbul Güngören'de sokaktan geçtiği sırada iki kadınla tartışan bir genç, kadınları yumruklayarak dövdü.
Olay, dün gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı.
O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu.
3 kişi tartışarak uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi.