Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü

İstanbul Güngören'de sokaktan geçtiği sırada iki kadınla tartışan bir genç, kadınları yumruklayarak dövdü.

Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü - 1

Olay, dün gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü - 2

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü - 3

Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı.

Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü - 4

O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu.

Tartıştığı kadınları sokak ortasında dövdü - 5

3 kişi tartışarak uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi.

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