Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te Suriyeli 26 yaşındaki Muhammed El Şıh İsmail, tartıştığı kız kardeşleri 18 yaşındaki Hale El Şıh İsmail ile 28 yaşındaki Meryem El Şıh İsmail’e kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail kurtarılamadı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Gaziantep’te Suriyeli 26 yaşındaki Muhammed El Şıh İsmail, tartıştığı kız kardeşleri 18 yaşındaki Hale El Şıh İsmail ile 28 yaşındaki Meryem El Şıh İsmail’e kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail kurtarılamadı.

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Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Olay Eyüp Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail’in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail’e art arda ateş etti.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - 3

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Muhammed El Şıh İsmail aranıyor.

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