Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay Eyüp Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail’in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail’e art arda ateş etti.