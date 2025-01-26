Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’te Suriyeli 26 yaşındaki Muhammed El Şıh İsmail, tartıştığı kız kardeşleri 18 yaşındaki Hale El Şıh İsmail ile 28 yaşındaki Meryem El Şıh İsmail’e kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail kurtarılamadı.
Gaziantep’te Suriyeli 26 yaşındaki Muhammed El Şıh İsmail, tartıştığı kız kardeşleri 18 yaşındaki Hale El Şıh İsmail ile 28 yaşındaki Meryem El Şıh İsmail’e kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail kurtarılamadı.