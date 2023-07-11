Tartıştığı motokuryeyi otomobilinin kaputunda metrelerce sürükledi
Ankara’nın Altındağ ilçesinde otomobil sürücüsü A. K., trafikte tartıştığı motokurye Uğur G.’yi, aracının kaputunun üzerinde metrelerce sürükledi. Olay sonrası gözaltına alınan A. K., çevredekilerin toplanıp bağırması üzerine panik yaşadığını, korkup gaza bastığını ve pişman olduğunu söyledi.
Ankara’da bir kişi trafikte tartıştığı motokuryeyi aracının kaputunun üzerinde metrelerce sürükledi.
Olay, 9 Temmuz’da Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde meydana geldi. Paket bırakmaya giden Uğur G., yanından geçerken kornaya basan otomobil sürücüsü A.K.'ye tepki gösterdi.