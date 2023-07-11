Tartıştığı motokuryeyi otomobilinin kaputunda metrelerce sürükledi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde otomobil sürücüsü A. K., trafikte tartıştığı motokurye Uğur G.’yi, aracının kaputunun üzerinde metrelerce sürükledi. Olay sonrası gözaltına alınan A. K., çevredekilerin toplanıp bağırması üzerine panik yaşadığını, korkup gaza bastığını ve pişman olduğunu söyledi.

Tartıştığı motokuryeyi otomobilinin kaputunda metrelerce sürükledi - 1

Ankara’da bir kişi trafikte tartıştığı motokuryeyi aracının kaputunun üzerinde metrelerce sürükledi.

Olay, 9 Temmuz’da Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde meydana geldi. Paket bırakmaya giden Uğur G., yanından geçerken kornaya basan otomobil sürücüsü A.K.'ye tepki gösterdi.

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Tartıştığı motokuryeyi otomobilinin kaputunda metrelerce sürükledi - 2

Aracını durduran sürücü ile motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü yola devam etmek istedi. Ancak Uğur G., aracın önüne geçip, polise haber verdiğini söyleyerek sürücüden beklemesini istedi.

Ancak sürücü aracını motokuryenin üzerine sürdü. A.K., kendisini durdurmak isteyen Uğur G.'yi aracının kaputunda metrelerce sürükledi.

Tartıştığı motokuryeyi otomobilinin kaputunda metrelerce sürükledi - 3

Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sırasında çevredekiler de büyük panik yaşadı.

A.K. daha sonra gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Tartıştığı motokuryeyi otomobilinin kaputunda metrelerce sürükledi - 4

A.K., çevredekilerin toplanıp bağırması üzerine panik yaşadığını, korkup gaza bastığını ve pişman olduğunu söyledi. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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