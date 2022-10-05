Tartıştığı taksiciye silah çekti

İstanbul Sarıyer'de bindiği takside şoförle tartışmaya başlayan yolcu, silahla şoförün üzerine yürüdü. Takside başlayıp sokak ortasında devam eden kavgayı çevredekiler ayırdı.

Tartıştığı taksiciye silah çekti - 1

Olay, geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Tartıştığı taksiciye silah çekti - 2

İddiaya göre, karısı ve iki çocuğu ile birlikte bindiği taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.

Tartıştığı taksiciye silah çekti - 3

Taksinin arka koltuğundan inerek şoförün üzerine saldıran yolcuyu, karısı ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Tartıştığı taksiciye silah çekti - 4

Ancak yolcu, küfürler savurmaya devam etti. Bu sırada kadın, ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Tartıştığı taksiciye silah çekti - 5

Çocuğun ağlayarak feryat etmesine aldırmayan kişi, belinden çıkardığı silahla tehditler savurdu.

Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesine engel oldu.

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