Tartıştığı taksiciye silah çekti

Olay, geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre, karısı ve iki çocuğu ile birlikte bindiği taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.
Taksinin arka koltuğundan inerek şoförün üzerine saldıran yolcuyu, karısı ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Ancak yolcu, küfürler savurmaya devam etti. Bu sırada kadın, ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.
Çocuğun ağlayarak feryat etmesine aldırmayan kişi, belinden çıkardığı silahla tehditler savurdu.
Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesine engel oldu.