Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum

Taşeron işçiye kadronun ne zaman verileceği, kadro bekleyen binlerce taşeron işçi tarafından son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Konuya dair seçim öncesinde pek çok açıklama yapılmış fakat yasayla ilgili bir karara imza atılmamıştı. Peki, taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek?

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum - 1

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan taşerona kadroda beklentiler her geçen gün artıyor. 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalar ardı ardına gelmişti. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...

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Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum - 2

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum - 3

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadroda son durum - 4

KABİNEDE GÜNDEME GELECEK Mİ?

Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda taşerona kadro durumu gündeme gelebilir.

90 bin işçinin taşerona kadroya alınmasıyla ilgili bir tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

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