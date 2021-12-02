Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar

Bursa’da trafikte kaydedilen görüntüler şaşkınlık yaşattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde taşınan bazı eşyaların zarar görmesi için taşıyıcı firmada çalışan işçiler ölüme meydan okudular.

Haberler - İHA 02.12.2021 - 09:19 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 10:43

Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 1

Yıldırım Zafer Mahallesi’nde ve Kestel’de çekilen görüntülerde nakliye aracında taşınan eşyaların araçtan düşmemesi için tehlikeli şekilde şahıslar tarafından tutulduğu görüldü.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR (tıkla izle)

Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 2

İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren bu yolculukta yolcuların rahat tavırları şaşırttı.

Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 3

Bir diğer görüntü ise Mudanya’da kaydedildi. Trafikte ilerleyen kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görülen iki çocuk korkmadan yola devam etti.

Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 4

Sürücünün haberi olmadan gerçekleşen olayda çocuklar araç seyir halindeyken yola atladıkları görülüyor.

Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 5
Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 6
Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 7
Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar - 8

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