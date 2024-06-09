Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur"

Antalya'da 5 yıldızlı bedava tatilin adresi olarak tanımlanan çardakların yer aldığı alanda yer bulamayanlar taşkın riski bulunan Aksu Çayı kenarına konteyner yerleştirmeye başladı. Karşısında 5 yıldızlı otel bulunan çay kenarındaki konteynerlerin sayısı 200'ü bulurken en düşük maliyetli konteynerin 100 bin lira olduğu öğrenildi. Olası bir taşkın durumunda ise balıkçılar felaket yaşanabileceğine dikkat çekti.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 1

Antalya'nın Aksu ilçesinde her yıl denize sıfır ve 5 yıldızlı otellere komşu olarak inşa edilen çardaklar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 2

Kasım ayında yıkılacak çardaklar için Aksu Belediyesi tarafından çardak sahiplerine tebligat gönderilirken belediye yıkım sonrası bölge halkına yeni proje sunacak ve tek tip halde sahile yakın bir yerde yeniden inşa edilmesine izin verecek.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 3

Benzer manzara bu defa Aksu Çayı kenarlarında görüldü.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 4

Çardakların kurulduğu sahile yakın bir noktada bulunan Aksu Çayı'nın sağlı sollu her iki kıyısında iskelelerin yanı sıra bir de konteynerler kurulmaya başlandı.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 5

Bazı konteynerler yıllardır o bölgede olduğu için etrafına genişler nitelikte yapıların inşa edildiği görüldü.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 6

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Bölgedeki balıkçıların da şikayetçi olduğu konu hakkında Aksu Belediyesi inceleme başlattı ve sahiplerine, konteynerleri kaldırmamaları halinde yıkılacağını tebliğ etti.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 7

BALIKÇILARDAN FELAKET UYARISI

Aksu Çayı'nda taşkın riski olması nedeniyle DSİ tarafından ıslah edilen çay genişletildi.

Çayın aktığı yere 100 metre uzaklıkta ise 5 yıldızlı bir otel bulunuyor. 

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 8

200'E YAKIN KONTEYNER VAR

5 yıldızlı tatilin bedava yapıldığı bir başka adres olarak dile getirilen konteynerler 100 bin lira ile 300 bin lira arasında maliyete sahip.

Bölgede 200'e yakın konteyner bulunuyor. 

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 9

Olası bir taşkın durumunda ise felaket yaşanabileceğine dikkat çeken bölgedeki balıkçılar, kendilerinin bile taşkın anında teknelerinin batması sonucu zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 10

"TAMAMI KAÇAK, YASA DIŞI"

Diğer yandan sahilde çardakların kurulu olduğu alanda boş yer bulamayanların çay kenarına gittiği öğrenildi.

Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur" - 11

İlçeye bağlı Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, yapıların kaçak olduğunu ve hem görüntü kirliliği hem de asayiş yönünden sorun oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşların gelişigüzel kafalarına göre konteyner yerleştirmesinin yasal olmadığını söyleyen Muhtar Çiftçioğlu, "Tamamı kaçak, yasa dışı. Normalde burada iskele vardı. Geçimini balıkçılıkla karşılayan balıkçı esnafımızın kullanması için. Ancak bu vatandaşlar iskele kuracak yer bırakmadı neredeyse. Her yere konteyner kurup tatil yapıyorlar." diye konuştu.

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