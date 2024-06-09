Taşkın riskine rağmen çay kenarında konteyner tatili yapıyorlar: "Olası taşkında felaket olur"
Antalya'da 5 yıldızlı bedava tatilin adresi olarak tanımlanan çardakların yer aldığı alanda yer bulamayanlar taşkın riski bulunan Aksu Çayı kenarına konteyner yerleştirmeye başladı. Karşısında 5 yıldızlı otel bulunan çay kenarındaki konteynerlerin sayısı 200'ü bulurken en düşük maliyetli konteynerin 100 bin lira olduğu öğrenildi. Olası bir taşkın durumunda ise balıkçılar felaket yaşanabileceğine dikkat çekti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde her yıl denize sıfır ve 5 yıldızlı otellere komşu olarak inşa edilen çardaklar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı çıkardı.