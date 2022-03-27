Taşkınlara karşı 'radar sensörlü erken uyarı' sistemi

Yıldız, "Taşkın riski daha üst seviyeye çıktığında yerel birimler, DSİ bölge müdürlükleri, mülki idare amirleri, AFAD gibi kurumlarımız vasıtası ile yerleşim yerleri haberdar edilip, erken tahliyeler sağlanmaya çalışılacak. Hedefimiz, bunları kısa sürede tüm ülkede hayata geçirip taşkınlarda olabilecek zararları azaltmak. Tabii ki taşkınları kökten bütünü ile önlemek hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü bir doğa olayı" şeklinde konuştu.