Taşköprü sarımsağından üretildi: 6 ülkeye gönderiliyor
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsaklar, yurt dışında 6 ülkeye ihraç ediliyor.
Bundan yaklaşık 13 yıl önce gerçekleştirdiği Güney Kore gezisi sırasında siyah sarımsak ile tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapma kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden bilimsel, KOSGEB'den de proje bazlı destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından fermantasyonla elde edilen siyah sarımsağın üretimine başladı.