Taşköprü sarımsağından üretildi: 6 ülkeye gönderiliyor

Siyah sarımsağın farklı sektörlerde kullanıldığını anlatan Cebeci, şöyle devam etti:



"Siyah sarımsak yeme içme sektörü dışında başka sektörlerde de kullanılıyor. İlaç, sanayi, kozmetik sektörü gibi. Bugünlerde daha da farklı ürünler üzerinde çalışıyoruz. Sarımsaktan, Taşköprü sarımsağından bir ilaç ham maddesi üretme projemiz var. Bunun bir ekstresini yaptık, birkaç ilaç firması ile bunu tablet ve kapsül formlarına, şurup formlarına getirilmesiyle ilgili çalışıyoruz."



Siyah sarımsağın çok güçlü bir aroması olduğunu vurgulayan Cebeci, "Bu sarımsağı alıp bundan katma değeri daha yüksek ürünler elde etme, bayrağı daha ileriye taşıma hevesindeyiz. Bunu kısmen de başardık. İlk başta çok küçük bir işletmedeyken, bugün Taşköprü'deki bu tesisimiz yaklaşık 750 metrekare. Burada oldukça büyük kapasitelerde üretim yapıyoruz. Sadece yurt içi değil, yurt dışına da satıyoruz. Almanya, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi ülkelere de siyah sarımsak ürünü gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



