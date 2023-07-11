Taşma tehlikesi geçiren Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü su bırakılıyor
Bartın'da meydana gelen sel sonrası taşma tehlikesi geçiren, yapılan kontrollü su tahliyesine rağmen yüzde 81 doluluk oranına ulaşan Kirazlıköprü Barajı’nın 2 kapağı tedbir amaçlı açık tutuluyor. Kentte ayrıca, sel nedeniyle 200 işletmenin zarar gördüğü, mahsur kalan 70 kişinin de kurtarıldığı Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde ise çamur temizliği yapılıyor.
Bartın'da, cumartesi akşamı başlayıp pazar gecesine kadar süren aşırı sağanakların ardından sel meydana geldi. Kentte birçok yerleşim yeri sular altında kaldı ve hasarlar oluştu.