Taşma tehlikesi geçiren Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü su bırakılıyor

VALİLİK BARAJ KAPAKLARINI AÇMA SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Bartın Valiliği de baraj kapaklarının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Barajda su seviyesinin artması ve Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin azalmaya devam etmesi nedeniyle barajdaki su seviyesini dengelemek amacıyla saat 20.30'da 3 adet dolusavak kapağı 20'şer santim açılarak su bırakılmıştır. 11.07.2023 tarihi saat 08.00 itibariyle barajdaki su seviyesi 100 metre kotunda kalmıştır. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 3,68 metre ölçülmesi ile birlikte kapaklardan 1 tanesi kapatılmış, diğer 2 tanesi 15 santim açıklığa getirilmiştir. 11.07.2023 tarihi saat 12:00 itibariyle barajdaki su seviyesi 98 metre kotuna gerilemiştir. Bartın Irmağı'nda ise su seviyesi 3,78 metre seviyesindedir. Kirazlıköprü Barajı'ndan Bartın Irmağına suyun varışı 5 saat olduğundan saat 13.00 itibariyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi düşüşe geçecektir. Kirazlıköprü Barajı ve Bartın Irmağı su seviyeleri sürekli takip edilerek Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü olarak mansaba su bırakılmaktadır.” denildi.