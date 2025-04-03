Tatarcık sineğinin ısırdığı 'Murphy' 7 yıldır tedavi görüyor
Zonguldak'ta 7 yıl önce 'Murphy' isimli sokak köpeği, tatarcık sineğinden bulaşan ‘Leishmaniasis’ hastalığına yakalandı. Burun bölgesi ve patilerinde yaralar çıkan köpeğin tedavisini sürdüren veteriner hekim, “Bu Murphy’nin iyileşmiş hali, ilaçlarını 2019 yılında temin etmiştik” dedi.
7 yıl önce bir sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine getirildi. Muayenede, köpekte 'Leishmaniasis' hastalığı olduğu belirlendi. Hayvanlardan insanlara da bulaşma özelliği gösteren hastalığın, temel taşıyıcı ve yayıcılarının tatarcık sineği olduğu ifade edildi.
Veteriner Gökmen Koç, hastalığın insanlarda şark çıbanı adıyla bilinen yüz ve vücut bölgelerinde çıbanlara, köpeklerde ise yara, iştahsızlık, biçimsiz tırnak uzaması gibi görüldüğünü söyledi.