Tatarcık sineğinin ısırdığı 'Murphy' 7 yıldır tedavi görüyor

7 yıl önce bir sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine getirildi. Muayenede, köpekte 'Leishmaniasis' hastalığı olduğu belirlendi. Hayvanlardan insanlara da bulaşma özelliği gösteren hastalığın, temel taşıyıcı ve yayıcılarının tatarcık sineği olduğu ifade edildi.

Veteriner Gökmen Koç, hastalığın insanlarda şark çıbanı adıyla bilinen yüz ve vücut bölgelerinde çıbanlara, köpeklerde ise yara, iştahsızlık, biçimsiz tırnak uzaması gibi görüldüğünü söyledi.